Кабмин предлагает новые правки в бюджет, – Гончаренко
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины предлагает новые правки в госбюджет. О том, что может измениться – читайте дальше.
Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в телеграме.
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По сравнению с предыдущим вариантом произойдут такие изменения:
- 30,7 миллиарда гривен забирают из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем, в Фонде остается 66 миллиардов 342 миллиона гривен;
- из этих средств напрямую на Минздрав выделяют 15,8 миллиарда гривен и на Министерство социальной политики 10,6 миллиарда гривен на пенсии;
- 4,9 миллиарда гривен возвращают в Государственный фонд регионального развития;
- на 7 миллиардов гривен больше получит Офис Президента;
- 1 миллиард добавляют судебной системе.
Также добавляют финансирование и антикоррупционерам:
- 21 миллион гривен для САП;
- 33 миллиона гривен для ГБР;
- 16 миллионов гривен для НАПК;
В то же время аграрии потеряют 1,5 миллиарда гривен помощи для сельхозпроизводителей.
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Возвращают средства на культуру, образование, науку, спорт:
– 150 миллионов гривен добавляют украинскому культурному фонду;
– 50 миллионов гривен дополучит Институт Книги;
– 100 миллионов гривен для Министерства молодежи спорта;
– 300 миллионов гривен для Национальной академии наук;
– 50 миллионов гривен на патриотическое кино;
– 500 миллионов гривен дополучит школа.
Какие сейчас основные цифры в бюджете Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала
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