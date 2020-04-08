Кабмин предлагает новые правки в бюджет, – Гончаренко

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины предлагает новые правки в госбюджет. О том, что может измениться – читайте дальше.

Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в телеграме.

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По сравнению с предыдущим вариантом произойдут такие изменения:

30,7 миллиарда гривен забирают из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем, в Фонде остается 66 миллиардов 342 миллиона гривен;

борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем, в Фонде остается 66 миллиардов 342 миллиона гривен; из этих средств напрямую на Минздрав выделяют 15,8 миллиарда гривен и на Министерство социальной политики 10,6 миллиарда гривен на пенсии;

4,9 миллиарда гривен возвращают в Государственный фонд регионального развития;

на 7 миллиардов гривен больше получит Офис Президента;

1 миллиард добавляют судебной системе.

Также добавляют финансирование и антикоррупционерам:

21 миллион гривен для САП;

33 миллиона гривен для ГБР;

16 миллионов гривен для НАПК;

В то же время аграрии потеряют 1,5 миллиарда гривен помощи для сельхозпроизводителей.

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Возвращают средства на культуру, образование, науку, спорт:

– 150 миллионов гривен добавляют украинскому культурному фонду;

– 50 миллионов гривен дополучит Институт Книги;

– 100 миллионов гривен для Министерства молодежи спорта;

– 300 миллионов гривен для Национальной академии наук;

– 50 миллионов гривен на патриотическое кино;

– 500 миллионов гривен дополучит школа.



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