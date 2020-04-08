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      Кабмин предлагает новые правки в бюджет, – Гончаренко

      - Читати новину українською
      Гончаренко о правках в бюджет / thepage.ua

      Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины предлагает новые правки в госбюджет. О том, что может измениться – читайте дальше.

      Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в телеграме.

      Важно Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантина

      По сравнению с предыдущим вариантом произойдут такие изменения:

      • 30,7 миллиарда гривен забирают из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем, в Фонде остается 66 миллиардов 342 миллиона гривен;
      • из этих средств напрямую на Минздрав выделяют 15,8 миллиарда гривен и на Министерство социальной политики 10,6 миллиарда гривен на пенсии;
      • 4,9 миллиарда гривен возвращают в Государственный фонд регионального развития;
      • на 7 миллиардов гривен больше получит Офис Президента;
      • 1 миллиард добавляют судебной системе.

      Также добавляют финансирование и антикоррупционерам:

      • 21 миллион гривен для САП;
      • 33 миллиона гривен для ГБР;
      • 16 миллионов гривен для НАПК;

      В то же время аграрии потеряют 1,5 миллиарда гривен помощи для сельхозпроизводителей.

      Обратите внимание Бюджет чрезвычайной ситуации: какие изменения предложит Шмыгаль Раде со второй попытки

      Возвращают средства на культуру, образование, науку, спорт:

      – 150 миллионов гривен добавляют украинскому культурному фонду;
      – 50 миллионов гривен дополучит Институт Книги;
      – 100 миллионов гривен для Министерства молодежи спорта;
      – 300 миллионов гривен для Национальной академии наук;
      – 50 миллионов гривен на патриотическое кино;
      – 500 миллионов гривен дополучит школа.

      Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік
      Какие сейчас основные цифры в бюджете Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Алексей Гончаренко Деньги Министерство социальной политики Офіс Президента Бюджет Бюджет 2020 Новости политики
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