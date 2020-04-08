Кабмін пропонує нові правки до бюджету, – Гончаренко
Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів України пропонує нові правки до держбюджету бюджету. Про те, що може змінитися – читайте далі.
Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці у телеграмі.
Важливо Гончаренко подав до суду на рішення уряду щодо карантину
У порівнянні з попереднім варіантом відбудуться такі зміни:
- 30,7 мільярда гривень забирають із Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією. Загалом, у Фонді залишається 66 мільярдів 342 мільйонів гривень;
- з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 мільярда гривень та на Міністерство соціальної політики 10,6 мільярда гривень на пенсії;
- 4,9 мільярда гривень повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
- на 7 мільярдів гривень більше отримає Офіс Президента;
- 1 мільярд додають судовій системі.
Також додають фінансування й антикорупціонерам:
- 21 мільйон гривень для САП;
- 33 мільйони гривень для ДБР;
- 16 мільйонів гривень для НАЗК;
Водночас аграрії втратять 1,5 мільярда гривень допомоги для сільгоспвиробників.
Зверніть увагу Бюджет надзвичайної ситуації: які зміни запропонує Шмигаль Раді з другої спроби
Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:
– 150 мільйонів гривень додають Українському культурному фонду;
– 50 мільйонів гривень доотримає Інститут Книги;
– 100 мільйонів гривень для Міністерства молоді на спорту;
– 300 мільйонів гривень для Національної академії наук;
– 50 мільйонів гривень на патріотичне кіно;
– 500 мільйонів гривень доотримає школа.
Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Експолоненого полковника Без'язикова звинуватили у держзраді та засудили до 13 роківсьогодні , 10:58
-
Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"сьогодні , 10:23
-
У ЗСУ зафіксували 5 випадків коронавірусусьогодні , 11:36
-
Лише 100 нардепів від "Слуги народу" повністю підтримали останні кадрові зміни у владі, – КВУсьогодні , 13:02
-
Поляков висунув умови, за яких відкличе частину правок до "антиколомойського" законопроєктусьогодні , 12:02
-
Окупант гатив на Донбасі і отримав гідну відсіч – ЗСУ підбили протитанковий ракетний комплекссьогодні , 09:01