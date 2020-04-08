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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кабмін пропонує нові правки до бюджету, – Гончаренко

      -
      Гончаренко про правки до бюджету / thepage.ua

      Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів України пропонує нові правки до держбюджету бюджету. Про те, що може змінитися – читайте далі.

      Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці у телеграмі.

      Важливо Гончаренко подав до суду на рішення уряду щодо карантину

      У порівнянні з попереднім варіантом відбудуться такі зміни:

      • 30,7 мільярда гривень забирають із Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією. Загалом, у Фонді залишається 66 мільярдів 342 мільйонів гривень;
      • з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 мільярда гривень та на Міністерство соціальної політики 10,6 мільярда гривень на пенсії;
      • 4,9 мільярда гривень повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
      • на 7 мільярдів гривень більше отримає Офіс Президента;
      • 1 мільярд додають судовій системі.

      Також додають фінансування й антикорупціонерам:

      • 21 мільйон гривень для САП;
      • 33 мільйони гривень для ДБР;
      • 16 мільйонів гривень для НАЗК;

      Водночас аграрії втратять 1,5 мільярда гривень допомоги для сільгоспвиробників.

      Зверніть увагу Бюджет надзвичайної ситуації: які зміни запропонує Шмигаль Раді з другої спроби

      Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:

      – 150 мільйонів гривень додають Українському культурному фонду;
      – 50 мільйонів гривень доотримає Інститут Книги;
      – 100 мільйонів гривень для Міністерства молоді на спорту;
      – 300 мільйонів гривень для Національної академії наук;
      – 50 мільйонів гривень на патріотичне кіно;
      – 500 мільйонів гривень доотримає школа.

      Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік
      Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Олексій Гончаренко Гроші Міністерство соціальної політики Офіс Президента Бюджет Бюджет 2020 Новини України Новини політики
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