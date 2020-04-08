Кабмін пропонує нові правки до бюджету, – Гончаренко

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів України пропонує нові правки до держбюджету бюджету. Про те, що може змінитися – читайте далі.

Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці у телеграмі.

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У порівнянні з попереднім варіантом відбудуться такі зміни:

30,7 мільярда гривень забирають із Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією. Загалом, у Фонді залишається 66 мільярдів 342 мільйонів гривень;

боротьби з коронавірусною інфекцією. Загалом, у Фонді залишається 66 мільярдів 342 мільйонів гривень; з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 мільярда гривень та на Міністерство соціальної політики 10,6 мільярда гривень на пенсії;

4,9 мільярда гривень повертають у Державний фонд регіонального розвитку;

на 7 мільярдів гривень більше отримає Офіс Президента;

1 мільярд додають судовій системі.

Також додають фінансування й антикорупціонерам:

21 мільйон гривень для САП;

33 мільйони гривень для ДБР;

16 мільйонів гривень для НАЗК;

Водночас аграрії втратять 1,5 мільярда гривень допомоги для сільгоспвиробників.

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Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:

– 150 мільйонів гривень додають Українському культурному фонду;

– 50 мільйонів гривень доотримає Інститут Книги;

– 100 мільйонів гривень для Міністерства молоді на спорту;

– 300 мільйонів гривень для Національної академії наук;

– 50 мільйонів гривень на патріотичне кіно;

– 500 мільйонів гривень доотримає школа.



Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу