Кабмин принял ряд важных решений, связанных с COVID-19: детали
Правительство расширило полномочия Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением на территории Украины COVID-19. Кроме того, Кабмин назначил министра здравоохранения руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации.
За відповідні рішення міністри проголосували під час засідання 15 квітня.
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Відтак, тепер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має низку нових повноважень.
Зокрема, вона має право:
- Вживати заходи щодо запровадження необхідних протиепідемічних та інших заходів на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- Вносити пропозиції щодо встановлення тимчасового обмеження прав фізичних та юридичних осіб;
- Вносити пропозиції щодо зміни режиму роботи підприємств, організацій тощо.
Також уряд призначив міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Зауважимо, що урядовці прийняли ще низку важливих рішень, пов’язаних із поширення коронавірусної інфекції в Україні та карантином. Зокрема, вони перенесли призов в армію з квітня – травня на травень – липень, прийняли програму для підтримки малого бізнесу та закрили деякі нові пункти пропуску на кордоні.
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