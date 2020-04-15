Кабмін прийняв низку важливих рішень, пов’язаних з COVID-19: деталі

Уряд розширив повноваження Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням на території України COVID-19. Окрім того, Кабмін призначив міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

За відповідні рішення міністри проголосували під час засідання 15 квітня.

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Відтак, тепер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має низку нових повноважень.

Зокрема, вона має право:

Вживати заходи щодо запровадження необхідних протиепідемічних та інших заходів на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

Вносити пропозиції щодо встановлення тимчасового обмеження прав фізичних та юридичних осіб;

Вносити пропозиції щодо зміни режиму роботи підприємств, організацій тощо.

Також уряд призначив міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

Зауважимо, що урядовці прийняли ще низку важливих рішень, пов’язаних із поширення коронавірусної інфекції в Україні та карантином. Зокрема, вони перенесли призов в армію з квітня – травня на травень – липень, прийняли програму для підтримки малого бізнесу та закрили деякі нові пункти пропуску на кордоні.