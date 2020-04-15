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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Кабмін прийняв низку важливих рішень, пов’язаних з COVID-19: деталі

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      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Уряд розширив повноваження Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням на території України COVID-19. Окрім того, Кабмін призначив міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

      За відповідні рішення міністри проголосували під час засідання 15 квітня.

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      Відтак, тепер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має низку нових повноважень.

      Зокрема, вона має право:

      • Вживати заходи щодо запровадження необхідних протиепідемічних та інших заходів на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
      • Вносити пропозиції щодо встановлення тимчасового обмеження прав фізичних та юридичних осіб;
      • Вносити пропозиції щодо зміни режиму роботи підприємств, організацій тощо.

      Також уряд призначив міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

      Зауважимо, що урядовці прийняли ще низку важливих рішень, пов’язаних із поширення коронавірусної інфекції в Україні та карантином. Зокрема, вони перенесли призов в армію з квітня – травня на травень – липень, прийняли програму для підтримки малого бізнесу та закрили деякі нові пункти пропуску на кордоні.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Максим Степанов Коронавірус COVID-19
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