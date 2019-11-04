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      Кабмин рассматривает два варианта введения двойного гражданства

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      Правительство перешло к практическому этапу внедрения двойного гражданства
      Правительство перешло к практическому этапу внедрения двойного гражданства / news.mspravka.info

      Кабинет Министров Украины изучает концепции для введения двойного гражданства. Пока что на рассмотрении украинского правительства есть два возможных варианта.

      Первый вариант – это отмена в законодательстве ограничений, которые обязывают отказываться от украинского гражданства при получении другого, рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в комментарии "Укринформу".

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      По его словам, подобные ограничения не дают возможности людям украинского происхождения получать украинское гражданство. Зато другая концепция – это расширение статуса зарубежного украинца.

      В частности, мы работаем над расширением спектра прав, которые предоставляет этот вид. Сейчас это лишь безвиз, неограниченное проживание и возможность обучения. Честно говоря, для украинцев из Западной Европы это не очень интересно, но мы хотим это изменить,
      – говорит Василий Боднар.

      Кроме того, наличие статуса зарубежного украинца должна давать право на ускоренное получение гражданства. Одновременно вторым этапом должна стать возможность ведения бизнеса и участия в работе различных органов.

      "Не скажу о государственных органах, но речь может идти о местном самоуправлении, различных фондов. Кроме того, возможны некоторые привилегии по бесплатному изучению украинского языка, профессиональному образованию", – пояснил заместитель министра.

      Резюмируя, он подчеркнул, что в МИД уже перешли от разговоров о двойном гражданстве к практическому этапу его внедрения.

      "Я полон оптимизма по этому поводу, потому что мы уже перешли от разговоров к конкретным практическим вещам. Уже сформированы рабочие группы, которые работают над несколькими концепциями законопроектов", – рассказал дипломат.

      Что украинское законодательство сейчас говорит о двойном гражданстве?Согласно украинскому законодательству, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства является основанием для потери им украинского паспорта. Кроме того, если человек желает стать гражданином Украины, то для этого должен отказаться от другого гражданства.

      blog_ava
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      4 ноября
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины МИД Украины Иммигранты
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