Кабмін розглядає два варіанти запровадження подвійного громадянства

Кабінет Міністрів України вивчає концепції для запровадження подвійного громадянства. Поки що на розгляді українського уряду є два можливі варіанти.

Перший варіант – це скасування у законодавстві обмежень, які зобов'язують відмовлятися від українського громадянства при отриманні іншого, розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у коментарі "Укрінформу".

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За його словами, схожі обмеження не дають можливості людям українського походження отримувати українське громадянство. Натомість інша концепція – це розширення статусу закордонного українця.

Зокрема, ми працюємо над розширенням спектру прав, які надає ця посвідка. Зараз це лише безвіз, необмежене проживання і можливість навчання. Чесно кажучи, для українців із Західної Європи це не дуже цікаво, але ми хочемо це змінити,

– каже Василь Боднар.

Крім того, наявність статусу закордонного українця мала б давати право на пришвидшене отримання громадянства. Водночас другим етапом має стати можливість ведення бізнесу та участі в роботі різних органів.

"Не скажу про державні органи, але може йтися про місцеве самоврядування, різні фундації. Крім того, можливі деякі привілеї щодо безкоштовного вивчення української мови, професійної освіти", – пояснив заступник міністра.

Резюмуючи, він підкреслив, що у МЗС вже перейшли від розмов про подвійне громадянство до практичного етапу його запровадження.

"Я сповнений оптимізму щодо цього, бо ми вже перейшли від розмов до конкретних практичних речей. Вже сформовані робочі групи, які працюють над кількома концепціями законопроєктів", – розповів дипломат.

Що українське законодавство нині каже про подвійне громадянство?Згідно з українським законодавством, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати ним українського паспорта. Крім того, якщо людина бажає стати громадянином України, то для цього має відмовитися від іншого громадянства.