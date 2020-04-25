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      Кабмин разблокировал счета Общественного

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      Кабмін розблокував рахунки Суспільного
      Кабмін розблокував рахунки Суспільного / з фейсбуку Суспільного

      Правительство на своем заседании одобрило изменения относительно использования бюджетных средств для финансовой поддержки Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Следовательно НОТУ может заплатить долг в более чем 10 миллионов евро перед компанией Euronews

      Протягом 2020 року НСТУ зможе оплатити заборгованість, зокрема сплатити виконавчий збір та покрити інші витрати. Про це повідомили на Урядовому порталі

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      Відтак справа щодо боргу Суспільного, яка тягнулася ще з 2010 року, до того, як саме Суспільне сформувалося у теперішньому форматі, вирішена.

      Ми надзвичайно вдячні прем’єр-міністру Денису Шмигалю та членам Уряду, які підтримали це рішення. Проблема з фінансуванням Суспільного мовника тягнулася декілька років, і зараз вона зрештою вирішена,
      – зазначила т. в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.

      Що відомо про Суспільне мовлення?Національна суспільна телерадіокомпанія України є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Фінансують НСТУ із державного бюджету та від комерційних надходжень. Не зважаючи на повну власність держави, вона не має права втручатися у програмну політику компанії.

      Що відомо про арешт рахунків Суспільного?

      • Мін’юст арештував гроші Суспільного наприкінці лютого 2020 року. 
      • Із Суспільного мали стягнути борг в сумі понад 10 мільйонів євро судового збору на користь акціонерного товариства Euronews.
      • З Euronews з 2010 року співпрацювала колишня державна Національна телекомпанія України, ще до створення Суспільного мовника.
      • Згодом із бюджету припинили виділення грошей на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews. Це спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.
      • Суспільний мовник отримав цей борг у спадок від державної Національної телекомпанії України.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Суспильне Телевидение Министерство юстиции Правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины СМИ Медиа Новости политики
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