Кабмин разблокировал счета Общественного

Правительство на своем заседании одобрило изменения относительно использования бюджетных средств для финансовой поддержки Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Следовательно НОТУ может заплатить долг в более чем 10 миллионов евро перед компанией Euronews

Протягом 2020 року НСТУ зможе оплатити заборгованість, зокрема сплатити виконавчий збір та покрити інші витрати. Про це повідомили на Урядовому порталі.

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Відтак справа щодо боргу Суспільного, яка тягнулася ще з 2010 року, до того, як саме Суспільне сформувалося у теперішньому форматі, вирішена.

Ми надзвичайно вдячні прем’єр-міністру Денису Шмигалю та членам Уряду, які підтримали це рішення. Проблема з фінансуванням Суспільного мовника тягнулася декілька років, і зараз вона зрештою вирішена,

– зазначила т. в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.

Що відомо про Суспільне мовлення?Національна суспільна телерадіокомпанія України є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Фінансують НСТУ із державного бюджету та від комерційних надходжень. Не зважаючи на повну власність держави, вона не має права втручатися у програмну політику компанії.

Що відомо про арешт рахунків Суспільного?