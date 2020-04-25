Кабмін розблокував рахунки Суспільного

Уряд на своєму засіданні схвалив зміни щодо використання бюджетних коштів для фінансової підтримки Національної суспільної телерадіокомпанії України. Відтак НСТУ може заплатити борг у понад 10 мільйонів євро перед компанією Euronews.

Протягом 2020 року НСТУ зможе оплатити заборгованість, зокрема сплатити виконавчий збір та покрити інші витрати. Про це повідомили на Урядовому порталі.

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Відтак справа щодо боргу Суспільного, яка тягнулася ще з 2010 року, до того, як саме Суспільне сформувалося у теперішньому форматі, вирішена.

Ми надзвичайно вдячні прем’єр-міністру Денису Шмигалю та членам Уряду, які підтримали це рішення. Проблема з фінансуванням Суспільного мовника тягнулася декілька років, і зараз вона зрештою вирішена,

– зазначила тимчасова виконувачка обов'язків міністра культури Світлана Фоменко.

Що відомо про Суспільне мовлення?Національна суспільна телерадіокомпанія України є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Фінансують НСТУ із державного бюджету та від комерційних надходжень. Не зважаючи на повну власність держави, вона не має права втручатися у програмну політику компанії.

Що відомо про арешт рахунків Суспільного?