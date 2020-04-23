"112 канал" транслював російський мультик із забороненим актором: Нацрада проведе перевірку

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку "112 каналу". Він транслював у своєму ефірі російський мультфільм за участю актора, що внесений до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Йдеться про мультфільм "Незвичайна подорож Серафими". Його в ефірі "112 Україна" транслювали 19 квітня. Про це повідомили в пресслужбі Нацради.

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Це мультик за участю російського актора Олександра Михайлова. Його прізвище внесене до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Поширення в ефірі відповідного контенту є ознакою порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення", оскільки чинним законодавством не допускається використання фільмів, і телепередач, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці,

– наголошують у Нацраді.

Відтак, "112 канал" чекає перевірка, Нацрада проведе її після закінчення карантину в Україні.

На телеканалі вже встигли відповісти на звинувачення. Там оприлюднили заяву щодо ситуації, у якій зазначили, що це "не перший показ цього мультфільму в Україні".

Телеканал "112 Україна" транслював мультфільм на безоплатній основі в межах святкового телемарафону власного виробництва, права на показ передав Благодійний фонд Серафима Саровського,

– мовиться у заяві каналу.

Це цікаво: "112 Україна" частенько потрапляє у різноманітні скандали через інформаційну політику, яку веде. У липні 2019-го там, приміром, збиралися демонструвати фільм режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". У ньому війну з Росією автор називає "громадянською війною", а Медведчука – "лідером опозиції". Росія у цьому фільмі – не країна-агресор. Загалом режисер відверто підтримує російську версію трактування подій в Україні 2014 року.



Через це під будівлею Служби безпеки України в Києві протестували десятки активістів. Вони вимагали від правоохоронців негайної реакції щодо дій телеканалу "112 Україна". Перед тим уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу. Врешті від ідеї показувати стрічку телеканал відмовився.

Окрім того, Нацрада позбавила 112-ий цифрової ліцензії у вересні 2019 року. Відтак, цифрове мовлення каналу припинили у низці регіонів. Щоправда, заборона не стосується трансляції телеканалу в Інтернеті, а також на кабельному або супутниковому сигналі.