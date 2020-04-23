"112 канал" транслировал российский мультик с запрещенным актером: Нацсовет проведет проверку
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку "112 канала". Он транслировал в своем эфире российский мультфильм с участием актера, который внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.
Речь идет о мультфильме "Необыкновенное путешествие Серафимы". Его в эфире "112 Украина" транслировали 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.
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Это мультик с участием российского актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Распространение в эфире соответствующего контента является признаком нарушения требований закона "О телевидении и радиовещании", поскольку действующим законодательством не допускается использование фильмов и телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности,
– отмечают в Нацсовете.
Следовательно, "112 канал" ждет проверка, Нацсовет проведет ее после окончания карантина в Украине.
На телеканале уже успели ответить на обвинения. Там обнародовали заявление о ситуации, в которой отметили, что это "не первый показ этого мультфильма в Украине".
Телеканал "112 Украина" транслировал мультфильм на безвозмездной основе в рамках праздничного телемарафона собственного производства, права на показ передал Благотворительный фонд Серафима Саровского,
– говорится в заявлении канала.
Это интересно: "112 Украина" частенько попадает в различные скандалы из-за информационной политики, которую ведет. В июле 2019-го там, к примеру, собирались демонстрировать фильм режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". В нем войну с Россией автор называет "гражданской войной", а Медведчука – "лидером оппозиции". Россия в этом фильме – не страна-агрессор. В общем, режиссер откровенно поддерживает русскую версию трактовки событий в Украине 2014 года.
Из-за этого под зданием Службы безопасности Украины в Киеве протестовали десятки активистов. Они требовали от правоохранителей немедленной реакции относительно действий телеканала "112 Украина". Перед тем ночью двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала. В итоге от идеи показывать ленту телеканал отказался.
Кроме того, Нацсовет лишил 112-ый цифровой лицензии в сентябре 2019 года. Следовательно, цифровое вещание канала прекратили в ряде регионов. Правда, запрет не касается трансляции телеканала в интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале.
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