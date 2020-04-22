Ольга Герасимьюк стала председателем Нацсовета по вопросам телерадиовещания: детали
Ольгу Герасимьюк 22 апреля избрали председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Она работает членом Нацсовета с июля 2014 года.
Первым заместителем Герасимьюк стал Валентин Коваль, а заместителем председателя – Олег Черныш. Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета. Об этом говорится на сайте Нацсовета.
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Перед этим члены Нацсовета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя Нацсовета и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.
Обратите внимание! В 2014-2019 годах Нацсовет возглавлял Юрий Артеменко. После его отставки в мае нового главу Нацсовета не избирали. Ольга Герасимьюк исполняла обязанности главы медиарегулятора.
Что известно об Ольге Герасимьюк
- Ольга Герасимьюк – известная украинская журналистка, ведущая телевизионных программ, телевизионный менеджер.
- С 1996 года – автор и ведущая телеканала "1+1", где воплотила в жизнь проекты "Ночь", "Особый взгляд", "Версии Ольги Герасимьюк", "Хочу и буду", "Иду на вы", многочисленные спецпроекты и одно из самых популярных в Украине ток-шоу "Без табу", что держалось на экране 10 лет.
- Она также была народным депутатом Украины 5-го и 6-го созывов от блока "Наша Украина".
- Кроме того, Ольга Герасимьюк была заместителем председателя Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Чем занимается Нацсовет по вопросам телерадиовещания?
Национальный совет является конституционным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания и осуществления регуляторных полномочий.
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