Ольга Герасим'юк стала головою Нацради з телерадіомовлення: деталі

Ольгу Герасим'юк 22 квітня обрали головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вона працює членом Нацради з липня 2014 року.

Першим заступником Герасим'юк став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Національної ради. Про це мовиться на сайті Нацради.

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Перед цим члени Нацради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим'юк як першого заступника голови Нацради і Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря.

Зверніть увагу! У 2014-2019 роках Нацраду очолював Юрій Артеменко. Після його відставки в травні нового голову Нацради не обирали. Ольга Герасим'юк виконувала обов’язки очільника медіарегулятора.

Що відомо про Ольгу Герасим'юк

Ольга Герасим'юк – відома українська журналістка, ведуча телевізійних програм, телевізійна менеджерка.

З 1996 року – авторка і ведуча телеканалу "1+1", де втілила в життя проекти "Проти ночі", "Особливий погляд", "Версії Ольги Герасим'юк", "Хочу і буду", "Іду на ви", численні спецпроєкти і одне з найпопулярніших в Україні ток-шоу "Без табу", що втрималося на екрані 10 років.

Вона також була народною депутаткою України 5-го і 6-го скликань від блоку "Наша Україна".

Окрім того, Ольга Герасим'юк була заступницею голови Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Чим займається Нацрада з питань телерадіомовлення?Національна рада є конституційним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення та здійснення регуляторних повноважень.