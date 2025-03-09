Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як вплинула на фронт пауза у наданні розвідданих

За словами високопоставлених західних та українських чиновників, завдяки паузі ворог просувається на полі бою.

Джерело в українському уряді повідомило, що найбільше постраждали українські операції в Курську і що українські війська втратили здатність виявляти російські літаки, що наближаються до України,

– мовиться у статті.

Важливо! Станом на 22:00 9 березня Генштаб повідомив про 31 штурм на Покровському напрямку, 27 атак на Курському напрямку, 20 атак на Сіверському напрямку, 17 – на Торецькому напрямку.

А Time цитує слова неназваного офіцера, що пауза у військовій допомозі з боку США призвела до того, що Сили оборони не змогли використати "деякі з найкращих систем озброєння".

В ISW стверджують: повне зупинення обміну розвідувальною інформацією зі США зашкодить здатності України захищатися від наступальних операцій Росії.