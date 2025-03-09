Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как повлияла на фронт пауза в предоставлении разведданных

По словам высокопоставленных западных и украинских чиновников, благодаря паузе враг продвигается на поле боя.

Источник в украинском правительстве сообщил, что больше всего пострадали украинские операции в Курске и что украинские войска потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине,

– говорится в статье.

Важно! По состоянию на 22:00 9 марта Генштаб сообщил о 31 штурме на Покровском направлении, 27 атаках на Курском направлении, 20 атаках на Северском направлении, 17 – на Торецком направлении.

А Time цитирует слова неназванного офицера, что пауза в военной помощи со стороны США привела к тому, что Силы обороны не смогли использовать "некоторые из лучших систем вооружения".

В ISW утверждают: полная остановка обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины защищаться от наступательных операций России.