Кабмин разрешил спасателям проверять ТРЦ и учебные заведения по пожарной безопасности

Кабинет Министров Украины разрешил Государственной службе чрезвычайных ситуаций проверять объекты и предприятия с высокой степенью риска, в том числе торгово-развлекательные центры и учебные заведения.

Как сообщает Министерство внутренних дел, Кабмин "предоставил зеленый свет в части осуществления государственного надзора (контроля) в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объектов топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности, химически опасных объектов и объектов высотного строительства)".

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Действие Постановления распространяется и на такие объекты, как торгово-развлекательные центры, а также другие объекты с массовым пребыванием людей, которые являются субъектами хозяйствования с высокой степенью риска.

Напомним, что до этого с 22 февраля 2018 года действовал мораторий на проверки украинского бизнеса, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины.

Стоит отметить, что причиной для таких проверок стал пожар в торговом центре в русском Кемерово, где погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. А также пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, где погибли трое детей.