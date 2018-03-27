Кабмін дозволив рятувальникам перевіряти ТРЦ та навчальні заклади щодо пожежної безпеки

Кабінет Міністрів України дозволив Державній службі надзвичайних ситуацій перевіряти об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику, у тому числі торгово-розважальні центри та навчальні заклади.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, Кабмін "надав зелене світло в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)".

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Дія Постанови поширюється і на такі об'єкти, як торговельно-розважальні центри, а також інші об'єкти із масовим перебуванням людей, які є суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику.

Нагадаємо, що до цього з 22 лютого 2018 року діяв мораторій на перевірки українського бізнесу, згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України.

Варто зазначити, що причиною для таких перевірок стала пожежа у торговому центрі у російському Кемерово, де загинуло 64 особи, серед них 41 дитина. А також пожежа у дитячому таборі "Вікторія" у Одесі, де загинуло троє дітей.