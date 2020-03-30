Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставок

Необходимость ротации нескольких министров в правительстве Шмыгаля связана с несколькими причинами. В частности, на должности министра здравоохранения нужен более гибкий и современный чиновник.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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У Ильи Емца проявились две проблемы. Он хороший и известный специалист. Но Емец – плохой коммуникатор. В условиях эпидемии коронавируса возник диссонанс. Во-вторых, у Емца, похоже, возникли разногласия с руководством правительства и самим президентом Зеленским в вопросе введения чрезвычайного положения. Емец настаивал на чрезвычайном положении, а президент не поддерживает такую ​​идею,

– говорит Владимир Фесенко.

Внимание Игоря Уманского уволили с должности министра финансов

По словам политолога, с министром финансов Игорем Уманским сложнее. Он опытный профессионал. Впрочем, у него также возник диссонанс с руководством правительства и Зеленским из-за сокращения госбюджета. У Уманского был жесткий план по секвестру бюджета. Это вызвало критику, поскольку он предлагал урезать деньги на культуру, кинематограф, Институт памяти. Хотя, считает Фесенко, сейчас ситуация чрезвычайная в прямом и переносном смыслах. Без жестких бюджетных действий не обойтись. Тем более, с чего-то же надо формировать Стабилизационный фонд.

"Многое зависит от того, какими будут новые министры", – отметил Фесенко.

Какие кадровые изменения планируются в правительстве Шмыгаля?