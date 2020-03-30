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      Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставок

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      Емец и Уманский не нашли взаимопонимания с премьером Шмыгалем? / фото из соцсетей

      Необходимость ротации нескольких министров в правительстве Шмыгаля связана с несколькими причинами. В частности, на должности министра здравоохранения нужен более гибкий и современный чиновник.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также Илья Емец уволен с должности министра здравоохранения

      У Ильи Емца проявились две проблемы. Он хороший и известный специалист. Но Емец – плохой коммуникатор. В условиях эпидемии коронавируса возник диссонанс. Во-вторых, у Емца, похоже, возникли разногласия с руководством правительства и самим президентом Зеленским в вопросе введения чрезвычайного положения. Емец настаивал на чрезвычайном положении, а президент не поддерживает такую ​​идею,
      – говорит Владимир Фесенко.

      Внимание Игоря Уманского уволили с должности министра финансов

      По словам политолога, с министром финансов Игорем Уманским сложнее. Он опытный профессионал. Впрочем, у него также возник диссонанс с руководством правительства и Зеленским из-за сокращения госбюджета. У Уманского был жесткий план по секвестру бюджета. Это вызвало критику, поскольку он предлагал урезать деньги на культуру, кинематограф, Институт памяти. Хотя, считает Фесенко, сейчас ситуация чрезвычайная в прямом и переносном смыслах. Без жестких бюджетных действий не обойтись. Тем более, с чего-то же надо формировать Стабилизационный фонд.

      "Многое зависит от того, какими будут новые министры", – отметил Фесенко.

      Какие кадровые изменения планируются в правительстве Шмыгаля?

      • Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта рассматривает 13 вопросов, среди которых назначение новых министров.
      • Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения.
      • Рада также отказалась назначать министром финансов Сергея Марченко.
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Илья Емец Игорь Уманский Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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