Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставок
Необходимость ротации нескольких министров в правительстве Шмыгаля связана с несколькими причинами. В частности, на должности министра здравоохранения нужен более гибкий и современный чиновник.
Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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У Ильи Емца проявились две проблемы. Он хороший и известный специалист. Но Емец – плохой коммуникатор. В условиях эпидемии коронавируса возник диссонанс. Во-вторых, у Емца, похоже, возникли разногласия с руководством правительства и самим президентом Зеленским в вопросе введения чрезвычайного положения. Емец настаивал на чрезвычайном положении, а президент не поддерживает такую идею,
– говорит Владимир Фесенко.
Внимание Игоря Уманского уволили с должности министра финансов
По словам политолога, с министром финансов Игорем Уманским сложнее. Он опытный профессионал. Впрочем, у него также возник диссонанс с руководством правительства и Зеленским из-за сокращения госбюджета. У Уманского был жесткий план по секвестру бюджета. Это вызвало критику, поскольку он предлагал урезать деньги на культуру, кинематограф, Институт памяти. Хотя, считает Фесенко, сейчас ситуация чрезвычайная в прямом и переносном смыслах. Без жестких бюджетных действий не обойтись. Тем более, с чего-то же надо формировать Стабилизационный фонд.
"Многое зависит от того, какими будут новые министры", – отметил Фесенко.
Какие кадровые изменения планируются в правительстве Шмыгаля?
- Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта рассматривает 13 вопросов, среди которых назначение новых министров.
- Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения.
- Рада также отказалась назначать министром финансов Сергея Марченко.
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