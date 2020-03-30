Кадрові зміни в уряді Шмигаля: причини гучних відставок
Необхідність ротації кількох міністрів в уряді Шмигаля пов’язано з кількома причинами. Зокрема, на посаді міністра охорони здоров’я потрібен більш гнучкий і сучасний чиновник.
Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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У Іллі Ємця проявилися дві проблеми. Він хороший і відомий фахівець. Але Ємець – поганий комунікатор. В умовах епідемії коронавірусу виник дисонанс. По-друге, в Ємеця, схоже, виникли розбіжності з керівництвом уряду і самим президентом Зеленським у питанні введення надзвичайного стану. Ємець наполягав на надзвичайному стані, а президент не підтримує таку ідею,
– говорить Володимир Фесенко.
Увага Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансів
За словами політолога, з міністром фінансів Ігорем Уманським складніше. Він досвідчений професіонал. Утім, у нього також виник дисонанс з керівництвом уряду і Зеленським через скорочення держбюджету. В Уманського був жорсткий план по секвестру бюджету. Це викликало критику, оскільки він пропонував урізати гроші на культуру, кінематограф, Інститут пам'яті. Хоча, вважає Фесенко, зараз ситуація надзвичайна в прямому і переносному сенсах. Без жорстких бюджетних дій не обійтися. Тим більше, з чогось треба формувати Стабілізаційний фонд.
"Багато що залежить від того, якими будуть нові міністри", – наголосив Фесенко.
Які кадрові зміни плануються в уряді Шмигаля?
- Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня розглядає 13 питань, серед яких було призначення нових міністрів.
- Верховна Рада України не проголосувала за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я.
- Рада також відмовилася призначати міністром фінансів Сергія Марченка.
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