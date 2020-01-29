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      Кабмин согласовал нового главу Закарпатской ОГА: кто такой Никита Михайлюк

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      Кабинет министров согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской облгосадминистрации. Он займет этот пост вместо Игоря Бондаренко.

      Такое решение Кабмин принял на заседании 29 января, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

      Надо знать: Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА – что о нем известно

      Что известно о Никите Михайлюке

      Вероятный новый руководитель Закарпастской ОГА родом из Полтавы, ему 38 лет.

      • Михайлюк – руководитель и один из бенефициаров общества с ограниченной ответственностью "Умные удобрения", которое занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Предприятие зарегистрировали в 2019 году, сообщает Clarity project.
      • Он также один из основателей "ЭПРОН – ПРО". Предприятие зарегистрировали в 2006 году, оно занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
      • Михайлюк является советником директора UK Granis в Лондоне и руководителем проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщают местные СМИ.

      В то же время журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале пишет, что Михайлюк закончил академию СБУ и 5 лет работал в центральном аппарате Службы безопасности.


      Фото из телеграмм-канала Виталия Глаголы

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций 24 декабря. Тогда он объяснил, что Игорь Бондаренко и Маркиян Мальский оставят свои должности из-за отсутствия реальных результатов.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Назначения Зеленского Новости Закарпатья
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