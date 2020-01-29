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      Кабмін погодив нового главу Закарпатської ОДА: хто такий Микита Михайлюк

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      Кабмін погодив призначення нового глави Закарпатської ОДА / censor.net.ua

      Кабінет міністрів погодив призначення Микити Михайлюка головою Закарпатської облдержадміністрації. Він займе цей пост замість Ігоря Бондаренка.

      Таке рішення Кабмін прийняв під час засідання  29 січня, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела. 

      Треба знати: Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА – що про нього відомо

      Що відомо про  Микиту Михайлюка

      Ймовірний новий керівник Закарпасткьої ОДА родом із Полтави, йому 38 років. У 1998-2003 навчався у Національній академії Служби безпеки України. Спрямування - оперативна діяльність.

      • Михайлюк – керівник і один із бенефіціарів товариства із обмеженою відповідальністю "Розумні добрива", яке займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. Підприємство зареєстрували у 2019 році, повідомляє Clarity project.
      • Він також один із засновників "ЕПРОН – ПРО". Підприємство зареєстрували у 2006 році, воно займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
      • Михайлюк є радником директора UK Granis в Лондоні і керівником проектів в аграрному секторі Азіатсько-Тихоокеанського регіону, повідомляють місцеві ЗМІ
      •  Михайлюк закінчив академію СБУ та 5 років працював у центральному апараті Служби безпеки.


      Фото із телеграм-каналу Віталія Глаголи

      Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій 24 грудня. Тоді він пояснив, що Ігор Бондаренко та Маркіян Мальський залишать свої посади через відсутність реальних результатів.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Призначення Зеленського Новини Закарпаття
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