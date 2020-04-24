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      Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб

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      Правительство создало Антикризисный энергетический штаб
      Правительство создало Антикризисный энергетический штаб / 5 канал

      На заседании правительства 24 апреля приняли решение создать Антикризисный энергетический штаб. Возглавить штаб поручили премьер-министру Денису Шмыгалю.

      Штаб должен решать критические для отрасли проблемы. О решении правительства сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

      К теме Украина живет во время наибольшего кризиса: Буславец обнародовала колоссальные долги за электроэнергию

      Отметим, что создание антикризисного штаба инициировала и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. В штаб, по словам Буславец, должны войти, кроме представителей профильного министерства, представители Минфина, Минэкономики, регулятора, профильного комитета Верховной Рады.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Новости Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець Алексей Гончаренко Энергетика Денис Шмыгаль
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