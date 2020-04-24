Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб

На заседании правительства 24 апреля приняли решение создать Антикризисный энергетический штаб. Возглавить штаб поручили премьер-министру Денису Шмыгалю.

Штаб должен решать критические для отрасли проблемы. О решении правительства сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Отметим, что создание антикризисного штаба инициировала и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. В штаб, по словам Буславец, должны войти, кроме представителей профильного министерства, представители Минфина, Минэкономики, регулятора, профильного комитета Верховной Рады.