Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславец
Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Однако, в последний момент этот вопрос исключили из повестки дня.
Голосование по этому вопросу не проводили. Пришло письмо от президента с просьбой исключить этот вопрос из повестки дня, отметил спикер Совета Дмитрий Разумков.
Читайте также Рада назначила министром финансов Сергея Марченко
Что еще известно об Ольге Буславец
- Ольга Буславец закончила Донецкий национальный технический университет.
- С апреля 2005 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность гендиректора Директората энергетических рынков. На этой должности работала до 10 февраля 2020 года.
- Занимала также должность члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго".
- Буславец замужем, детей нет.
Что известно о деньгах и имуществе Буславец
В декларации за 2019 год она указала, что имеет:
- квартиру в Киеве на 78 квадратных метров,
- гараж на 32 квадрата,
- 2 земельных участка в Киевской и Житомирской областях. Общая площадь земли – 2200 квадратов.
- Буславець владеет авто Nissan X-Trail 2018 выпуска.
- За 2019 год новоиспеченный министр получила 906 тысяч гривен дохода – зарплата в Минэнерго и 310 тысяч гривен – доход от отчуждения движимого имущества.
Смотрите заседание Рады онлайн
Комментарии
Читайте также
сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
сегодня , 12:57 Украинец умер в Португалии после избиения инспекторами миграционной службы, – СМИ
Выбор редакции
-
Украинцев, прилетевших с Бали, не выпускают из самолета 8 часов: фото, видеосегодня , 12:26
-
Мы проголосуем за отставку Емца, – Кравчуксегодня , 11:51
-
Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусомсегодня , 11:10
-
Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставоксегодня , 13:48
-
Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19сегодня , 13:44
-
Когда кандидаты слышали о круглосуточной работе, то отказывались, – Арахамия о новых назначенияхсегодня , 12:28
Предложения партнеров
Комментарии