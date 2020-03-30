16:16
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславец

      - Читати новину українською
      Ольга Буславец – претендент на должность Минэнерго / mpe.kmu.gov.ua/minugol

      Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Однако, в последний момент этот вопрос исключили из повестки дня.

      Голосование по этому вопросу не проводили. Пришло письмо от президента с просьбой исключить этот вопрос из повестки дня, отметил спикер Совета Дмитрий Разумков.

      Читайте также Рада назначила министром финансов Сергея Марченко

      Что еще известно об Ольге Буславец

      • Ольга Буславец закончила Донецкий национальный технический университет.
      • С апреля 2005 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность гендиректора Директората энергетических рынков. На этой должности работала до 10 февраля 2020 года.
      • Занимала также должность члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго".
      • Буславец замужем, детей нет.

      Что известно о деньгах и имуществе Буславец

      В декларации за 2019 год она указала, что имеет:

      • квартиру в Киеве на 78 квадратных метров,
      • гараж на 32 квадрата,
      • 2 земельных участка в Киевской и Житомирской областях. Общая площадь земли – 2200 квадратов.
      • Буславець владеет авто Nissan X-Trail 2018 выпуска.
      • За 2019 год новоиспеченный министр получила 906 тысяч гривен дохода – зарплата в Минэнерго и 310 тысяч гривен – доход от отчуждения движимого имущества.

      Смотрите заседание Рады онлайн

       

      Автор: Вероника Климская, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Новости политики Министерство энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець Правительство Шмыгаля
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:12 Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу
      Статті 10829
      сегодня , 14:05 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
      Новини України 25528
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 124405
      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 88997
      сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      Новини України 10687
      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 142593
      сегодня , 12:57 Украинец умер в Португалии после избиения инспекторами миграционной службы, – СМИ
      Новини України 11489
      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 17346
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:07 Сотрудничество с МВФ или "Коломовирус": что выберет Украина
      Сергій Фурса
      сегодня , 12:00 Украина против коронавируса и зомби, или Вечный вирусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 07:41 Интервью Гончарука: почему согласился на отставку и как это повлияло на инвесторов и МВФ
      Олена Трибушна
      Залиште відгук