Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславец

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Однако, в последний момент этот вопрос исключили из повестки дня.

Голосование по этому вопросу не проводили. Пришло письмо от президента с просьбой исключить этот вопрос из повестки дня, отметил спикер Совета Дмитрий Разумков.

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Что еще известно об Ольге Буславец

Ольга Буславец закончила Донецкий национальный технический университет.

С апреля 2005 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность гендиректора Директората энергетических рынков. На этой должности работала до 10 февраля 2020 года.

Занимала также должность члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго".

Буславец замужем, детей нет.

Что известно о деньгах и имуществе Буславец

В декларации за 2019 год она указала, что имеет:

квартиру в Киеве на 78 квадратных метров,

гараж на 32 квадрата,

2 земельных участка в Киевской и Житомирской областях. Общая площадь земли – 2200 квадратов.

Буславець владеет авто Nissan X-Trail 2018 выпуска.

За 2019 год новоиспеченный министр получила 906 тысяч гривен дохода – зарплата в Минэнерго и 310 тысяч гривен – доход от отчуждения движимого имущества.

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