Ольга Буславець тимчасово очолюватиме Міненергетики: що про неї відомо
Кабмін на засіданні 16 квітня призначив Ольгу Буславець першою заступницею міністра енергетики і тимчасово виконуючою обов'язки очільниці міністерства. Верховна Рада ще 30 березня мала її розглядати призначення на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля. Утім в останній момент це питання виключили з порядку денного.
Тоді голосування щодо цього питання не проводили. Надійшов лист від президента з проханням виключити це питання з порядку денного, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков.
Важливо Ольга Буславець таки стала керівницею Міненергетики, поки що тимчасовою
Раніше обов'язки першого заступника міністра енергетики виконував Віктор Шубін. Тепер його з цієї посади звільнили, а вже опісля призначили на його місце Буславець.
Що відомо про Ольгу Буславець
- Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.
- З квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.
- Обнімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".
- Буславець одружена, дітей немає.
Що відомо про гроші та майно Буславець
У декларації за 2019 рік вона вказала, що має:
- квартиру в Києві на 78 квадратних метрів,
- гараж на 32 квадрати,
- 2 земельні ділянки в Київській і Житомирській областях. Загальна площа землі – 2200 квадратів.
- Щодо транспорту, то Буславець має авто Nissan X-Trail 2018 року випуску.
- За 2019 рік новоспечена міністерка отримала 906 тисяч гривень доходу – зарплата в Міненерго та 310 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна.
Що пов'язує Буславець з Ахметовим
Раніше Ольга Буславець вже працювала у Міністерстві енергетики. Вона очолювала директорат енергетичних ринків, де лобіювала заборону на встановлення наземних сонячних елетростанцій, що вигідно олігарху Рінату Ахметову.
Скандальну поправку про це Міненергетики "впихнуло" у законопроєкт про "зелений тариф". Згодом його у такому ж вигляді схвалила Рада, а п'ятий президент Петро Порошенко підписав.
Дивіться засідання Ради онлайн
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