18:39
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Ольга Буславець тимчасово очолюватиме Міненергетики: що про неї відомо

      - Читать новость на русском
      Ольга Буславець викунуватиме обов'язки міністерки енергетики / mpe.kmu.gov.ua/minugol

      Кабмін на засіданні 16 квітня призначив Ольгу Буславець першою заступницею міністра енергетики і тимчасово виконуючою обов'язки очільниці міністерства. Верховна Рада ще 30 березня мала її розглядати призначення на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля. Утім в останній момент це питання виключили з порядку денного.

      Тоді голосування щодо цього питання не проводили. Надійшов лист від президента з проханням виключити це питання з порядку денного, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков.

      Важливо Ольга Буславець таки стала керівницею Міненергетики, поки що тимчасовою

      Раніше обов'язки першого заступника міністра енергетики виконував Віктор Шубін. Тепер його з цієї посади звільнили, а вже опісля призначили на його місце Буславець.

      Що відомо про Ольгу Буславець

      • Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.
      • З квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.
      • Обнімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".
      • Буславець одружена, дітей немає.

      Що відомо про гроші та майно Буславець

      У декларації за 2019 рік вона вказала, що має:

      • квартиру в Києві на 78 квадратних метрів,
      • гараж на 32 квадрати,
      • 2 земельні ділянки в Київській і Житомирській областях. Загальна площа землі – 2200 квадратів.
      • Щодо транспорту, то Буславець має авто Nissan X-Trail 2018 року випуску.
      • За 2019 рік новоспечена міністерка отримала 906 тисяч гривень доходу – зарплата в Міненерго та 310 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна.

      Що пов'язує Буславець з Ахметовим

      Раніше Ольга Буславець вже працювала у Міністерстві енергетики. Вона очолювала директорат енергетичних ринків, де лобіювала заборону на встановлення наземних сонячних елетростанцій, що вигідно олігарху Рінату Ахметову.

      Скандальну поправку про це Міненергетики "впихнуло" у законопроєкт про "зелений тариф". Згодом його у такому ж вигляді схвалила Рада, а п'ятий президент Петро Порошенко підписав.

      Дивіться засідання Ради онлайн

       

      Автор: Вероніка Климська, Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Уряд Шмигаля Міністерство енергетики та захисту довкілля Кабінет Міністрів України Ольга Буславець Верховна Рада
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:12 В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
      Новини України 15111
      сьогодні , 18:09 Чорнобиль знову палає: усе, що відомо про пожежу у зоні відчуження, фото і відео
      Новини України 81236
      сьогодні , 13:33 В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше
      Новини України 135983
      сьогодні , 14:10 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 266491
      сьогодні , 14:04 Купи городини гниють, а збуту немає: найбільший оптовий ринок Херсонщини закрили – відео
      Новини України 9678
      сьогодні , 15:26 Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео
      Новини України 13845
      сьогодні , 18:00 Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українців
      Традиції 67429
      сьогодні , 11:56 Коронавірус в Росії: новий антирекорд
      Лікування 243119
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      сьогодні , 16:22 В Україні триває флешмоб на підтримку ветеранського бізнесу
      Євгенія Мазур