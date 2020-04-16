Ольга Буславець тимчасово очолюватиме Міненергетики: що про неї відомо

Кабмін на засіданні 16 квітня призначив Ольгу Буславець першою заступницею міністра енергетики і тимчасово виконуючою обов'язки очільниці міністерства. Верховна Рада ще 30 березня мала її розглядати призначення на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля. Утім в останній момент це питання виключили з порядку денного.

Тоді голосування щодо цього питання не проводили. Надійшов лист від президента з проханням виключити це питання з порядку денного, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков.

Важливо Ольга Буславець таки стала керівницею Міненергетики, поки що тимчасовою

Раніше обов'язки першого заступника міністра енергетики виконував Віктор Шубін. Тепер його з цієї посади звільнили, а вже опісля призначили на його місце Буславець.

Що відомо про Ольгу Буславець

Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.

З квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.

Обнімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".

Буславець одружена, дітей немає.

Що відомо про гроші та майно Буславець

У декларації за 2019 рік вона вказала, що має:

квартиру в Києві на 78 квадратних метрів,

гараж на 32 квадрати,

2 земельні ділянки в Київській і Житомирській областях. Загальна площа землі – 2200 квадратів.

Щодо транспорту, то Буславець має авто Nissan X-Trail 2018 року випуску.

За 2019 рік новоспечена міністерка отримала 906 тисяч гривень доходу – зарплата в Міненерго та 310 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна.

Що пов'язує Буславець з Ахметовим

Раніше Ольга Буславець вже працювала у Міністерстві енергетики. Вона очолювала директорат енергетичних ринків, де лобіювала заборону на встановлення наземних сонячних елетростанцій, що вигідно олігарху Рінату Ахметову.

Скандальну поправку про це Міненергетики "впихнуло" у законопроєкт про "зелений тариф". Згодом його у такому ж вигляді схвалила Рада, а п'ятий президент Петро Порошенко підписав.

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