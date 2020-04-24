21:03
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кабмін створив Антикризовий енергетичний штаб

      - Читать новость на русском
      Уряд створив Антикризовий енергетичний штаб
      Уряд створив Антикризовий енергетичний штаб / 5 канал

      На засіданні уряду 24 квітня ухвалили рішення утворити Антикризовий енергетичний штаб. Очолити штаб доручили прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

      Штаб має вирішувати критичні для галузі проблеми. Про рішення уряду повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

      До теми Україна живе під час найбільшої кризи: Буславець оприлюднила колосальні борги за електроенергію

      Зазначимо, що створення Антикризового штабу ініціювала в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець. До штабу, за словами Буславець, мають увійти, окрім представників профільного міністерства, представники Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, профільного комітету Верховної Ради.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Міністерство енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець Олексій Гончаренко Енергетика Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів
      сьогодні , 20:30 Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів
      Василь Денисюк
      Наказав сплатити 50 тисяч моральної шкоди: суддя покарав нардепа за право на свободу думки
      сьогодні , 19:30 Наказав сплатити 50 тисяч моральної шкоди: суддя покарав нардепа за право на свободу думки
      Ірина Шиба