Кабмін створив Антикризовий енергетичний штаб

На засіданні уряду 24 квітня ухвалили рішення утворити Антикризовий енергетичний штаб. Очолити штаб доручили прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Штаб має вирішувати критичні для галузі проблеми. Про рішення уряду повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Зазначимо, що створення Антикризового штабу ініціювала в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець. До штабу, за словами Буславець, мають увійти, окрім представників профільного міністерства, представники Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, профільного комітету Верховної Ради.