17:13
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Кабмин создал ряд новых государственных органов: перечень

      39 Читати новину українською
      Кабмин принял решение о создании 7 новых органов в сферах культуры и спорта / фото: КМУ

      Кабинет Министров Украины во время своего заседания в среду, 4 декабря, принял решение о создании новых органов исполнительной власти. Так, будет создано 5 государственных агентств и по одной инспекции и службе.

      Все новые органы будут действовать в системе Министерства культуры, молодежи и спорта, сообщила пресс-служба министерства.

      К слову: Кабинет Министров уволил 6 ключевых чиновников

      Так, будут созданы следующие новые органы:

      • Государственное агентство Украины по вопросам искусств;
      • Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования;
      • Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины;
      • Государственное агентство спорта Украины;
      • Государственное агентство развития туризма Украины;
      • Государственную инспекцию культурного наследия Украины;
      • Государственную службу охраны культурного наследия Украины.

      Все новые органы создаются в рамках предельной численности и бюджета Минкульта, поэтому это не приведет к увеличению нагрузки на бюджет,
      – заверили в министерстве.

       

      Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева
      сегодня
      2725
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство культуры Украины Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Вертолетоносцы в Крыму: не более, чем пиар
      Злой Одессит 143
      сегодня , 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
      Олександр Бевза 8983
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      711
      сегодня , 15:00 Анексія – не анексія, або Президент Казахстану Токаєв знає хворі місця Путіна
      Блог Медіа 1126
      сегодня , 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
      Олександр Бевза 60
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук