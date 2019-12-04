Кабмин создал ряд новых государственных органов: перечень

Кабмин принял решение о создании 7 новых органов в сферах культуры и спорта / фото: КМУ

Кабинет Министров Украины во время своего заседания в среду, 4 декабря, принял решение о создании новых органов исполнительной власти. Так, будет создано 5 государственных агентств и по одной инспекции и службе.