Кабмин создал ряд новых государственных органов: перечень
Кабинет Министров Украины во время своего заседания в среду, 4 декабря, принял решение о создании новых органов исполнительной власти. Так, будет создано 5 государственных агентств и по одной инспекции и службе.
Все новые органы будут действовать в системе Министерства культуры, молодежи и спорта, сообщила пресс-служба министерства.
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Так, будут созданы следующие новые органы:
- Государственное агентство Украины по вопросам искусств;
- Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования;
- Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины;
- Государственное агентство спорта Украины;
- Государственное агентство развития туризма Украины;
- Государственную инспекцию культурного наследия Украины;
- Государственную службу охраны культурного наследия Украины.
Все новые органы создаются в рамках предельной численности и бюджета Минкульта, поэтому это не приведет к увеличению нагрузки на бюджет,
– заверили в министерстве.
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