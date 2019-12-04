Кабмін створив низку нових державних органів: перелік

Кабмін ухвалив рішення про створення 7 нових органів у сферах культури і спорту / фото: КМУ

Кабінет Міністрів України під час свого засідання у середу, 4 грудня, ухвалив рішення про створення нових органів виконавчої влади. Так, буде створено 5 державних агентств і по одній інспекції та службі.