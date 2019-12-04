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      Кабмін створив низку нових державних органів: перелік

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      Кабмін ухвалив рішення про створення 7 нових органів у сферах культури і спорту / фото: КМУ

      Кабінет Міністрів України під час свого засідання у середу, 4 грудня, ухвалив рішення про створення нових органів виконавчої влади. Так, буде створено 5 державних агентств і по одній інспекції та службі.

      Усі нові органи діятимуть у системі Міністерства культури, молоді та спорту, повідомила пресслужба міністерства.

      До слова: Кабінет міністрів звільнив 6 ключових посадовців

      Так, буде створено наступні нові органи:

      • Державне агентство України з питань мистецтв;
      • Державне агентство України з питань мистецької освіти;
      • Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України;
      • Державне агентство спорту України;
      • Державне агентство розвитку туризму України;
      • Державну інспекцію культурної спадщини України;
      • Державну службу охорони культурної спадщини України.

      Усі нові органи створюються у межах граничної чисельності та бюджету Мінкульту, тому це не призведе до збільшення навантаження на бюджет,
      – запевнили у міністерстві.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство культури України
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