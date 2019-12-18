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      Кабмин усилил ответственность за лжеминирование

      26 Читати новину українською
      Правительство усилило ответственность за лжеминирование / radiosvoboda.org

      Кабмин усилил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

      "Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", – сообщил в телеграмм-канале премьер Алексей Гончарук.

      К теме: Злоумышленник признался, почему он "минировал" Офис Президента:

      При этом глава правительства не уточнил, насколько была усилена ответственность за лжеминирование.

      До сих пор наказание за ложное сообщение о минировании составляло 6 лет заключения.

      ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ О ЛЖЕМИНИРОВАНИИ В УКРАИНЕ:
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Фейковые заминирования
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