Кабмин усилил ответственность за лжеминирование
Кабмин усилил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.
"Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", – сообщил в телеграмм-канале премьер Алексей Гончарук.
К теме: Злоумышленник признался, почему он "минировал" Офис Президента:
При этом глава правительства не уточнил, насколько была усилена ответственность за лжеминирование.
До сих пор наказание за ложное сообщение о минировании составляло 6 лет заключения.
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