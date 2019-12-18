Кабмін посилив відповідальність за фейкові мінування
Кабмін посилив відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів.
"Найчастіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров'я, інфраструктурних об'єктів та загрожують безпеці громадян і держави", – повідомив у телеграм-каналі прем’єр Олексій Гончарук.
До теми: Зловмисник зізнався, чому він "мінував" Офіс Президента:
При цьому глава уряду не уточнив, наскільки була посилена відповідальність за фейкові мінування.
До цього моменту покарання за неправдиве повідомлення про мінування становило 6 років ув’язнення.
останні фейкові мінування в україні:
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