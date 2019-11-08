В Україні почастішали псевдомінування: більшість надходить з Росії

Хвиля масових повідомлень про закладену вибухівку час від часу накриває Україну. Як наслідок – міста паралізує на години і заторами, і тиснявою у громадському транспорті, поки правоохоронці перевіряють можливу небезпеку. Мінують усе – метро, аеропорти і вокзали, а також торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради.

Як правило – інформація про вибухівку не підтверджується, однак робота зупиняється на кілька годин. Щоправда, парламентарі та президент на свій страх і ризик продовжують працювати. Лише журналістів просять вийти.

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Іноді кількість повідомлень про замінування сягає тисячі упродовж одного тижня. Українці навіть уже звикли до незручностей. Але, кажуть, терпець потроху вривається.

Більшість таких дзвінків надходить із Росії, непідконтрольних українських територій та країн Балтики – кажуть у поліції. Близько 95% таких повідомлень хибні, але майже кожен випадок опрацьовують як достовірний. Крім реальної вибухівки, знаходять і муляжі.

Як шукають вибухівку

Тривалість огляду приміщення вибухотехніками залежить від його площі. До прикладу, будівлю Апеляційного суду Києва оглядали близько 5 годин, а от станції метро – по 15-30 хвилин. Унаслідок великої кількості повідомлень про замінування, усі можливі місця вже вивчили.

За інструкцією, огляд починають лише після евакуації. Першими заходять кінологи разом зі службовими собаками. "Вона якщо знаходить предмет, схожий по запаху на вибухові матеріали, вона сідає або лягає тихенько", – розповідає заступник начальника вибухотехнічного відділу Ігор Войцеховський.



Вибухотехніки проводять перевірку території

Поки правоохоронці ловлять псевдомінерів, психологи кажуть, що крім технічного вирішення проблеми – прив’язки сім-картки до паспорта – можна збільшити відповідальність для горе-жартівників.

Нині за неправдиве повідомлення про замінування можуть дати до 6-ти років за ґратами. А от за неповнолітніх порушників батьки сплатять чималий штраф. За цей рік за відповідною статтею відкрили вже майже 1,5 тисячі проваджень.