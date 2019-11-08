В Украине участились псеводминирования: большинство поступает из России

Волна массовых сообщений о заложенной взрывчатке время от времени накрывает Украину. Как следствие – города парализует на часы и пробками, и давкой в общественном транспорте, пока правоохранители проверяют возможную опасность. Минируют все – метро, аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения вроде Офиса Президента и Верховной Рады.

Как правило – информация о взрывчатке не подтверждается, однако работа останавливается на несколько часов. Правда, парламентарии и президент на свой страх и риск продолжают работать. Только журналистов просят выйти.

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Иногда количество сообщений о минировании достигает тысячи в течение одной недели. Украинцы даже уже привыкли к неудобствам. Но, говорят, терпение понемногу лопает.

Большинство таких звонков поступают из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтики – говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки, находят и муляжи.

Как ищут взрывчатку

Продолжительность осмотра помещения взрывотехниками зависит от его площади. К примеру, здание Апелляционного суда Киева осматривали около 5 часов, а вот станции метро – по 15-30 минут. В результате большого количества сообщений о заминировании, все возможные места уже изучили.

Согласно инструкции, осмотр начинают только после эвакуации. Первыми заходят кинологи вместе со служебными собаками. "Она если находит предмет, похожий по запаху на взрывчатые материалы, она садится или ложится тихонько", – рассказывает заместитель начальника взрывотехнического отдела Игорь Войцеховский.



Взрывотехники проводят проверку территории

Пока правоохранители ловят псевдоминеров, психологи говорят, что кроме технического решения проблемы – привязки сим-карты к паспорту – можно увеличить ответственность для горе-шутников.

Сейчас за ложное сообщение о заминировании могут дать до 6-ти лет за решеткой. А вот за несовершеннолетних нарушителей родители заплатят немалый штраф. За этот год по соответствующей статье открыли уже почти 1,5 тысячи производств.