Фейкові замінування в Україні: МВС посилить відповідальність і реагуватиме по-іншому

У Міністерстві внутрішніх справ вирішили змінити підхід до реагування на неправдиві повідомлення про замінування, а також посилити відповідальність за них. Тепер за фейкову звістку злочинцю може загрожувати вже понад 6 років за ґратами.

Наразі в МВС ініціювали підготовку проекту змін до внутрішніх правових актів, які уточнюють порядок реагування правоохоронців на такі повідомлення. Про це розповів глава департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в коментарі LB.ua

Окрім змін, які стосуватимуться реакції на такі виклики, МВС готує зміни до Кримінального кодексу.

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Ми хочемо посилити відповідальність за такі повідомлення. У низці випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності і обмеження волі на строк понад 6 років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках,

– розповів Шевченко.

Він також додав, що дзвінки про фейкові замінування переважно надходять із серверів, розташованих на території Російської Федерації та тимчасово окупованого Донбасу.

"За допомогою IP-телефонії та інтернету звідти розсилаються анонімні повідомлення. Але є також випадки, коли і громадяни України вирішують дезінформувати про мінування", – зазначив Шевченко.

Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку 2019 року?Упродовж п’яти місяців 2019 року до поліції надійшло 1079 повідомлень про замінування різних об’єктів.



Від початку року уже відкрили 567 кримінальних проваджень, 69 особам було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення.

Також речник МВС додав, що основні торговельні підприємства зазнають величезних збитків через необхідність зупиняти торгівлю в "замінованих супермаркетах або торгових центрах". До речі, "мінування" у таких закладах можуть траплятися по декілька разів на день.

"Одне з таких великих підприємств повідомило нам про збитки в розмірі 56 мільйонів гривень за певний період тільки в силу зупинки продажів, евакуації людей і персоналу... Тому не виключено, що в регламентні норми будуть внесені поправки про порядок евакуації", – прогнозує він.

Що ж стосується перевірки пологових будинків, то там евакуацію проводять тільки у спокійному режимі і виводять із приміщення тих, кому це не зашкодить. Аналогічно це стосується дітей, які перебувають в боксах.

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