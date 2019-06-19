Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку року і як багато жартівників покарано

В Україні почастішали випадки неправдивих повідомлень про замінування громадських місць. І, якщо раніше "мінували" переважно ТРЦ та вокзали, наразі увага "жартівників" перемкнулася на медичні заклади. Розповідаємо, скільки повідомлень про мінування поліція отримала з початку року і як багато "мінерів" було покарано.

Напередодні у Рівному "замінували" усі медичні заклади міста, зокрема і пологові будинки. Однотипне повідомлення було надіслано на месенджер "Вайбер". Вибухівки, звісно ж, не знайшли. Проте завдали чимало незручностей лікарям та хворим, яких довелося евакуювати на час перевірки.

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Подібні випадки сьогодні – не рідкість. В Україні регулярно "мінують" лікарні, пологові будинки, супермаркети та вокзали. У Києві нещодавно двічі повідомляли про вибухові пристрої у КМДА, раніше – у Верховній Раді та Кабінеті міністрів.

Як розповів 24 каналу заступник начальника управління Національної поліції України Анатолій Ходоровський, впродовж п’яти місяців 2019 року до поліції надійшло 1079 повідомлень про замінування різних об’єктів.

Об’єктами посягань здебільшого стають житлові будинки та готелі (479 повідомлень), торговельно-розважальні центри і магазини (235), лікувальні заклади (160), вокзали та аеропорти (111). Жодне з зазначених повідомлень про загрозу вибуху не підтвердилося.

У поліції з початку року уже відкрили 567 кримінальних проваджень, 69 особам було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення. Для порівняння: за 2018 рік відкрили 652 провадження та 132 особи отримали підозру.

Подібний злочин означає порушення статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

У поліції зазначають: кожен виїзд за фактом анонімного повідомлення про загрозу вибуху спеціалісти-вибухотехніки розцінюють як достовірний.

Спочатку на місце події прибувають слідчо-оперативна група та чергова група вибухотехніків і кінологів зі службовими собаками. Територію огороджують, проводять евакуацію людей, які там перебувають.

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Потім слідчі уточнюють обставини, виявляють очевидців та осіб, які можуть бути причетними до того, що сталося. Групи вибухотехніків та кінологів – обстежують місце події.

Час проведення огляду одного об’єкта залежить від його розмірів, кількості внутрішніх приміщень, наявності обладнання, а також – організаційних моментів, пов’язаних з евакуацією персоналу та відвідувачів. Безпосередній огляд в середньому триває близько години.