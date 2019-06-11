До поліції надійшло 37 повідомлень про фейкові замінування: більшість надіслали з Росії

Упродовж понеділка до Нацполіції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у містах України. Більшість – надіслали з Російської Федерації.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у себе на Facebook-сторінці написав, що більшість повідомлень про замінування надіслали на електронні адреси з поштовим сервісом із IP-адресою, яка належить зареєстрованому в РФ товариству з обмеженою відповідальністю.

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Аброськін зазначив, що фейкові замінування були у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі та Генічеську.

Правоохоронці евакуювали більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

Покидьки просто знущалися на громадянами України,

– наголосив Аброськін.

Заступник голови Нацполіції додав, що від цих "жахливих дій терористів" щоденно страждають тисячі звичайних громадян нашої країни.

Працівники поліції змушені реагувати на кожне таке повідомлення й наші люди по-різному ставляться до цього, інколи із підтримкою, інколи із чварами, але, незважаючи ні на що, ми маємо перевіряти кожне звернення,

– пояснив він.

Повідомлення про ймовірне замінування сьогодні надійшло і щодо Конституціного суду, де саме відбувається розгляд справи законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

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