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      До поліції надійшло 37 повідомлень про фейкові замінування: більшість надіслали з Росії

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      Сьогодні до поліції надійшло 37 повідомлень про фейкові замінування
      Сьогодні до поліції надійшло 37 повідомлень про фейкові замінування / Фото з Facebook-сторінки В'ячеслава Аброськіна

      Упродовж понеділка до Нацполіції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у містах України. Більшість – надіслали з Російської Федерації.

      Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у себе на Facebook-сторінці написав, що більшість повідомлень про замінування надіслали на електронні адреси з поштовим сервісом із IP-адресою, яка належить зареєстрованому в РФ товариству з обмеженою відповідальністю.

      Нещодавно було й таке: У Львові та Харкові "замінували" 15 готелів

      Аброськін зазначив, що фейкові замінування були у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі та Генічеську.

      Правоохоронці евакуювали більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

      Покидьки просто знущалися на громадянами України,
      – наголосив Аброськін.

      Заступник голови Нацполіції додав, що від цих "жахливих дій терористів" щоденно страждають тисячі звичайних громадян нашої країни.

      Працівники поліції змушені реагувати на кожне таке повідомлення й наші люди по-різному ставляться до цього, інколи із підтримкою, інколи із чварами, але, незважаючи ні на що, ми маємо перевіряти кожне звернення,
      – пояснив він.

      Повідомлення про ймовірне замінування сьогодні надійшло і щодо Конституціного суду, де саме відбувається розгляд справи законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

      Як це було: Невідомий заявив про замінування Конституційного суду: коментар УДО

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Фейкові замінування Поліція В'ячеслав Аброськін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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