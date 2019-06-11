Конституційний суд ймовірно замінували

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі Конституційного суду України. Саме зараз там відбувається розгляд законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

Відповідну інформацію про замінування підтвердили у прес-службі поліції Києва журналістам 24 каналу.

Що вже було на засіданні суду – Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради

Інформація про замінування Конституційного суду надійшла на електронну поштову скриньку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наразі на місці триває перевірка.

Поки невідомо, чи засідання суду перенесуть. Напередодні голова суду Наталя Шаптала оголосила перерву у засіданні до 11:45. Розгляд справи про розпуск Верховної Ради розпочався вчасно, тому ймовірно, що проблему з замінуванням уже вирішили.

Намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

Пізніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду. Тож саме КС прийме рішення щодо розпуску Ради та перенесення парламентських виборів на 21 липня 2019 року.