Кабмин увеличил стоимость электронных виз для иностранцев, путешествующих в Украину

С 1 января 2019 года Кабинет Министров одобрил изменения в Правилах оформления виз для въезда в Украину, а также транзитного проезда через ее территорию.

Об этом сообщил "Правительственный портал" на своем сайте.

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Кроме того, правительство приняло решение увеличить тарифную ставку консульского сбора за оформление электронных виз с 65 до 85 долларов.

В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся э-Визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ,

– отметили в ведомстве.

Помимо расширения перечня оснований для оформления электронных виз, также ввели отмену оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку таким путешествующим с апреля 2018 года оформляют электронные визы на месте.

Напомним, что граждане 96 стран могут посетить Украину без виз, больше всего таких стран – в Европе, где только албанцам нужна виза в Украину.