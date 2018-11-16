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      Кабмин увеличил стоимость электронных виз для иностранцев, путешествующих в Украину

      22 Читати новину українською
      Увеличение стоимости э-Виз
      Увеличение стоимости э-Виз / Фото из свободных источников

      С 1 января 2019 года Кабинет Министров одобрил изменения в Правилах оформления виз для въезда в Украину, а также транзитного проезда через ее территорию.

      Об этом сообщил "Правительственный портал" на своем сайте.

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      Кроме того, правительство приняло решение увеличить тарифную ставку консульского сбора за оформление электронных виз с 65 до 85 долларов.

      В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся э-Визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ,
      – отметили в ведомстве.

      Помимо расширения перечня оснований для оформления электронных виз, также ввели отмену оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку таким путешествующим с апреля 2018 года оформляют электронные визы на месте.

      Напомним, что граждане 96 стран могут посетить Украину без виз, больше всего таких стран – в Европе, где только албанцам нужна виза в Украину.

      Теги: Новости Украины Безвизовый режим Государственная миграционная служба Путешествия МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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