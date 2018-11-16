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      Кабмін збільшив вартість електронних віз для іноземців, які подорожують до України

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      Збільшення вартості е-Віз
      Збільшення вартості е-Віз / Фото з вільних джерел

      З 1 січня 2019 року Кабінет Міністрів схвалив зміни до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну, а також транзитного проїзду через її територію.

      Про це повідомив "Урядовий портал" на своєму сайті.

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      Крім того, уряд ухвалив рішення збільшити тарифну ставку консульського збору за оформлення електронних віз з 65 до 85 доларів.

      На додаток до ділової та туристичної мети в’їзду запроваджуються е-Візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам ЗМІ,
      – зазначили у відомстві.

      Крім розширення переліку підстав для оформлення електронних віз, також запровадили скасування оформлення іноземцям туристичних і ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон в аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) та "Одеса", оскільки таким подорожуючим з квітня 2018 року офрмлюють електронні візи на місці.

      Нагадаємо, що громадяни 96 країн можуть відвідати Україну без віз, найбільше таких країн – у Європі, де лише албанцям потрібна віза до України.

      Теги: Новини України МЗС України Подорожі Державна міграційна служба Безвізовий режим
      Джерело: 24 Канал
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