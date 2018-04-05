Украина выдала первую электронную визу: стало известно кому

В четверг, 5 апреля, в Украине была выдана первая электронная виза (е-виза) для въезда с деловой или туристической целью в страну.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отметим, с 4 апреля в Украине запустили сервис онлайн-оформления гражданам 46 государств е-виз для въезда в страну с деловой или туристической целью.

"Система выдачи электронных виз работает – только что выдали первую украинскую е-визу гражданину Таиланда. С тестового режима переходим в полный рабочий", – говорится в заметке Климкина.

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Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 квітня 2018 р.

Что необходимо для оформления электронной визы в Украину? Заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по адресу электронной визу. Время оформления электронной визы – до 9 рабочих дней, стоимость – 65 долларов, срок действия визы – разовая до 30 дней.