Кабмин уволил главу агентства по вопросам незаконных активов
Кабинет Министров Украины распорядился уволить Антона Янчука с поста председателя АРМА – Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Распоряжение с подписью премьер-министра Украины Алексея Гончарука опубликовал Кабмин.
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Уволить Янчука Антона с должности председателя АРМА в соответствии с Законом Украины О государственной службе,
– отмечается в указе.
Что такое АРМА?АРМА – центральный орган исполнительной власти Украины, который обеспечивает реализацию государственной политики в вопросах розыска незаконных активов, на которые может быть наложен арест, управления арестованными активами или взыскания незаконных активов в пользу государства.
Что известно об Антоне Янчуке
Антон Янчук был первым главой Агентства по розыску и менеджменту незаконных активов после его создания в 2016 году. Украинский юрист, кандидат юридических наук.
Имеет опыт 9 лет работы в юридической сфере после чего в 2014 начал работу в государственной сфере. Сначала был помощником министра юстиции Украины, а затем стал его заместителем.