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      Кабмин уволил главу агентства по вопросам незаконных активов

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      Антона Янчука уволили с поста главы АРМА / dt.ua

      Кабинет Министров Украины распорядился уволить Антона Янчука с поста председателя АРМА – Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

      Распоряжение с подписью премьер-министра Украины Алексея Гончарука опубликовал Кабмин.

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      Уволить Янчука Антона с должности председателя АРМА в соответствии с Законом Украины О государственной службе,
      – отмечается в указе.

      Что такое АРМА?АРМА – центральный орган исполнительной власти Украины, который обеспечивает реализацию государственной политики в вопросах розыска незаконных активов, на которые может быть наложен арест, управления арестованными активами или взыскания незаконных активов в пользу государства.

      Что известно об Антоне Янчуке

      Антон Янчук был первым главой Агентства по розыску и менеджменту незаконных активов после его создания в 2016 году. Украинский юрист, кандидат юридических наук.

      Имеет опыт 9 лет работы в юридической сфере после чего в 2014 начал работу в государственной сфере. Сначала был помощником министра юстиции Украины, а затем стал его заместителем.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Коррупция
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