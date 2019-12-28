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      Кабмін звільнив голову агентства з питань незаконних активів

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      Антона Янчука звільнили з поста голови АРМА / dt.ua

      Кабінет Міністрів України розпорядився звільнити Антона Янчука з поста голови АРМА – Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

      Розпорядження з підписом Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука опублікував Кабмін.

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      Звільнити Янчука Антона з посади голови АРМА відповідно до закону України про державну службу,
      – зазначається в указі.

      Що таке АРМА?АРМА – центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики у питаннях розшуку незаконних активів, на які може бути накладено арешт, управління арештованими активами або стягнення незаконних активів на користь держави.

      Що відомо про Антона Янчука

      Антон Янчук був першим головою Агентства з розшуку та менеджменту незаконних активів після його створення у 2016 році. Український юрист, кандидат юридичних наук.

      Має досвід 9 років роботи у юридичній сфері після чого у 2014 почав роботу у державній сфері. Спершу був помічником міністра юстиції України, а потім став його заступником.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Корупція
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