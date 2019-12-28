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      Штрафи через касові апарати: що пропонує змінити Кабмін

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      Штрафи для ФОПів через касові апарати – уряд планує зменшити / Censor.net.ua

      Кабінет міністрів хоче скасувати частину штрафів для ФОПів, пов'язаних із використання касових апаратів. Там наголошують, що це зробить неможливими штрафи для підприємців через недоліки реєстраторів розрахункових операцій та зменшить ризик корупції.

      Уряд 27 грудня схвалив проєкт змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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      Так, в уряді хочуть зменшити відповідальність за використання касових апаратів. Зокрема, у проєкті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО, наприклад:

      • якщо контрольна стрічка не надрукована чи не створена в електронній формі;
      • якщо не подали звітність до контролюючих органів.

      Це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО,
      – сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

      Окрім того, проєкт змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їхньої кількості.

      "Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні ДПС фактичних перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування РРО", – повідомляють у міністерстві.

      У пресслужбі також наголосили, що завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу та цілей державної фіскальної політики.

      Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, який має скасувати обов’язковість ведення книг обліку доходів фізичними особами-підприємцями. За рішення, яке має спростити життя ФОПам, проголосувало 299 депутатів.

      Що треба знати про нові правила для ФОПів

      • Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
      • Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
      • Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      фопи податки інфографіка 24 канал
      Скільки податків платитимуть ФОПИ з 1 січня 2020 року / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Штрафи Кабінет Міністрів України ФОПи
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