Штрафы из-за кассовых аппаратов: что предлагает изменить Кабмин

Кабинет министров хочет отменить часть штрафов для ФЛП, связанных с использование кассовых аппаратов. Там отмечают, что это сделает невозможными штрафы для предпринимателей из-за недостатков регистраторов расчетных операций и уменьшит риск коррупции.

Правительство 27 декабря одобрило проект изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и ряда законов, касающихся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Так, в правительстве хотят уменьшить ответственность за использование кассовых аппаратов. В частности, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО, например:

если контрольная лента не напечатана или не создана в электронной форме;

если не подали отчетность в контролирующие органы.

Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям из-за возможных недостатков РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям относительно РРО,

– сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Кроме того, проект изменений в закон также предусматривает отмену штрафов предыдущего программирования наименования цен, товаров (услуг) и учета их количества.

"Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами – предпринимателями требований в сфере применения РРО", – сообщают в министерстве.

В Пресс-служба также отметили, что благодаря проекту изменений в закон можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей государственной фискальной политики.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен отменить обязательность ведения книг учета доходов физическими лицами-предпринимателями. За решение, которое должно упростить жизнь ФЛП, проголосовало 299 депутатов.

Что надо знать о новых правилах для ФЛП

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшения давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".

и уменьшения давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа". Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением , которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы. Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.



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