Кабмин внесет в Раду закон об амнистии: скольких заключенных хотят уволить

Кабинет Министров впервые за 4 года передаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект об амнистии. Если парламент одобрит документ, то на свободу досрочно могут выйти почти 2 тысячи заключенных.

Документ предусматривает досрочное освобождение 1 960 из почти 33 тысяч заключенных. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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В Министерстве юстиции ранее сообщали, что ожидают принятия закона об амнистии в ближайшее время. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, это связано не только со вспышкой коронавируса, а является обычным в мире юридической практикой. Цель принятия закона – уменьшить количество заключенных в украинских учреждениях лишения свободы.