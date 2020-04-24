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      Кабмин внесет в Раду закон об амнистии: скольких заключенных хотят уволить

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      Законопроект об амнистии подают на рассмотрение Верховной Рады впервые с 2016 года
      Законопроект об амнистии подают на рассмотрение Верховной Рады впервые с 2016 года / Главком

      Кабинет Министров впервые за 4 года передаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект об амнистии. Если парламент одобрит документ, то на свободу досрочно могут выйти почти 2 тысячи заключенных.

      Документ предусматривает досрочное освобождение 1 960 из почти 33 тысяч заключенных. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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      В Министерстве юстиции ранее сообщали, что ожидают принятия закона об амнистии в ближайшее время. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, это связано не только со вспышкой коронавируса, а является обычным в мире юридической практикой. Цель принятия закона – уменьшить количество заключенных в украинских учреждениях лишения свободы.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Законодательство Верховная Рада Тюрьма Алексей Гончаренко Министерство юстиции
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