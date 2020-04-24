21:27
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кабмін внесе в Раду закон про амністію: скількох в'язнів хочуть звільнити

      - Читать новость на русском
      Законопроєкт про амністію подають на розгляд Верховної Ради вперше з 2016 року
      Законопроєкт про амністію подають на розгляд Верховної Ради вперше з 2016 року / Главком

      Кабінет Міністрів вперше за 4 роки передасть на розгляд Верховної Ради законопроєкт про амністію. Якщо парламент схвалить документ, то на волю достроково можуть вийти майже 2 тисячі в'язнів.

      Документ передбачає дострокове звільнення 1 960 із майже 33 тисяч ув'язнених. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

      Дивіться також Як реформуватимуть в’язниці в Україні: деталі від очільника Мін'юсту Малюськи

      У Міністерстві юстиції раніше повідомляли, що очікують ухвалення закону про амністію найближчим часом. За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, це пов'язано не лише зі спалахом коронавірусу, а є звичною у світі правничою практикою. Мета ухвалення закону – зменшити кількість ув'язнених в українських закладах позбавлення волі.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Олексій Гончаренко Законодавство Верховна Рада В'язниця Міністерство юстиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Трамп погрожує знищити все: чому США та Іран знову "на ножах"
      сьогодні , 21:16 Трамп погрожує знищити все: чому США та Іран знову "на ножах"
      Анатолій Максимов
      Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів
      сьогодні , 20:30 Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів
      Василь Денисюк