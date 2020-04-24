Кабмін внесе в Раду закон про амністію: скількох в'язнів хочуть звільнити

Кабінет Міністрів вперше за 4 роки передасть на розгляд Верховної Ради законопроєкт про амністію. Якщо парламент схвалить документ, то на волю достроково можуть вийти майже 2 тисячі в'язнів.

Документ передбачає дострокове звільнення 1 960 із майже 33 тисяч ув'язнених. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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У Міністерстві юстиції раніше повідомляли, що очікують ухвалення закону про амністію найближчим часом. За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, це пов'язано не лише зі спалахом коронавірусу, а є звичною у світі правничою практикою. Мета ухвалення закону – зменшити кількість ув'язнених в українських закладах позбавлення волі.