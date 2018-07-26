Кабмин возобновил присвоение звезд украинским отелям

26 июля правительство поддержало инициативу Министерства экономического развития Украины по реализации порядка установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предоставляют услуги по временному проживанию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Принятые изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоения категории от 1 до 5 звезд. Оценивание отелей на соответствие требованиям государственных стандартов отныне будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие сертификатов у отелей поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе места отдыха, а также – способствовать повышению добросовестной конкуренции на рынке туристических услуг и улучшению качества туристического обслуживания потребителей.

Добавим, что с начала 2018 года в Украине приостановили присвоение звезд отечественным гостиницам. Это случилось из-за того, что произошло расформирование госоргана, который этим занимался – УкрСЕПРО. Пока же в Кабмине вновь возобновили процесс выдачи этих категорий.