Кабмін відновив присвоєння зірок українським готелям

26 липня уряд підтримав ініціативу Міністерства економічного розвитку України щодо реалізації порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, які надають послуги із тимчасового проживання.

Про це інформує прес-служба відомства.

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Ухвалені зміни дозволять акредитованим органам проводити сертифікацію та оцінку відповідності роботи готелів критеріям щодо якості послуг та сервісу для подальшого присвоєнням категорії від 1 до 5 зірок. Оцінювання готелів на відповідність вимогам державних стандартів відтепер буде проводитися органами сертифікації, які акредитовані Національним агентством з акредитації України,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявність сертифікатів у готелів допоможе споживачам краще орієнтуватися при виборі місця відпочинку, а також – сприятиме підвищенню добросовісної конкуренції на ринку туристичних послуг та поліпшенню якості туристичного обслуговування споживачів.

Додамо, що з початку 2018 року в Україні призупинили присвоєння зірок вітчизняним готелям. Це трапилось через те, що відбулось розформування держоргану, який цим займався – УкрСЕПРО. Наразі ж у Кабміні знову відновили процес видачі цих категорій.