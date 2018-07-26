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Кабмін відновив присвоєння зірок українським готелям

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Українським готелям знову присвоюватимуть зірки
Українським готелям знову присвоюватимуть зірки / glavcom.ua

26 липня уряд підтримав ініціативу Міністерства економічного розвитку України щодо реалізації порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, які надають послуги із тимчасового проживання.

Про це інформує прес-служба відомства.

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Ухвалені зміни дозволять акредитованим органам проводити сертифікацію та оцінку відповідності роботи готелів критеріям щодо якості послуг та сервісу для подальшого присвоєнням категорії від 1 до 5 зірок. Оцінювання готелів на відповідність вимогам державних стандартів відтепер буде проводитися органами сертифікації, які акредитовані Національним агентством з акредитації України,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявність сертифікатів у готелів допоможе споживачам краще орієнтуватися при виборі місця відпочинку, а також – сприятиме підвищенню добросовісної конкуренції на ринку туристичних послуг та поліпшенню якості туристичного обслуговування споживачів.

Додамо, що з початку 2018 року в Україні призупинили присвоєння зірок вітчизняним готелям. Це трапилось через те, що відбулось розформування держоргану, який цим займався – УкрСЕПРО. Наразі ж у Кабміні знову відновили процес видачі цих категорій.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 канал
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