Кабмин выделил 10 миллионов гривен на помощь Индонезии
Кабинет Министров Украины выделил Министерству иностранных дел 10 миллионов гривен на предоставление гуманитарной помощи Индонезии.
Об этом говорится на сайте "Украинские новости".
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Такое распоряжение Кабинет Министров принял на заседании в среду, 7 ноября.
В частности, Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда государственного бюджета. А МИД поручили согласовать с Индонезией реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.
Отмечается, что предоставление Украине помощи Индонезии сможет повысить международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией.
К слову, Индонезия продолжает страдать от землетрясений, которые накрывают страну последние месяцы. 3 ноября у ее берегов произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2.