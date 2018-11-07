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      Кабмин выделил 10 миллионов гривен на помощь Индонезии

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      Кабмин выделит 10 миллионов гривен на помощь Индонезии
      Кабмин выделит 10 миллионов гривен на помощь Индонезии / 24 канал

      Кабинет Министров Украины выделил Министерству иностранных дел 10 миллионов гривен на предоставление гуманитарной помощи Индонезии.

      Об этом говорится на сайте "Украинские новости".

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      Такое распоряжение Кабинет Министров принял на заседании в среду, 7 ноября.

      В частности, Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда государственного бюджета. А МИД поручили согласовать с Индонезией реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.

      Отмечается, что предоставление Украине помощи Индонезии сможет повысить международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией.

      К слову, Индонезия продолжает страдать от землетрясений, которые накрывают страну последние месяцы. 3 ноября у ее берегов произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2.

      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Деньги Финансы Индонезия
      Источник: 24 канал
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