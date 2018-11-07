Кабмин выделил 10 миллионов гривен на помощь Индонезии

Кабинет Министров Украины выделил Министерству иностранных дел 10 миллионов гривен на предоставление гуманитарной помощи Индонезии.

Об этом говорится на сайте "Украинские новости".

Читайте также: Сколько украинцев имеют право на субсидию: данные Кабмина

Такое распоряжение Кабинет Министров принял на заседании в среду, 7 ноября.

В частности, Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда государственного бюджета. А МИД поручили согласовать с Индонезией реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.

Отмечается, что предоставление Украине помощи Индонезии сможет повысить международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией.

К слову, Индонезия продолжает страдать от землетрясений, которые накрывают страну последние месяцы. 3 ноября у ее берегов произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2.