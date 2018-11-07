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      Кабмін виділив 10 мільйонів гривень на допомогу Індонезії

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      Кабмін виділить 10 мільйонів гривень на допомогу Індонезії
      Кабмін виділить 10 мільйонів гривень на допомогу Індонезії / 24 канал

      Кабінет Міністрів України виділив Міністерству закордонних справ 10 мільйонів гривень на надання гуманітарної допомоги Індонезії.

      Про це йдеться на сайті "Українські новини".

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      Таке розпорядження Кабінет Міністрів прийняв на засіданні в середу, 7 листопада.

      Зокрема, Міністерству фінансів доручили виділити зазначену суму за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. А МЗС доручили узгодити з Індонезією реквізити банківського рахунку, на який буде переказано гроші.

      Зазначається, що надання Україною допомоги Індонезії зможе підвищити міжнародний авторитет України і буде сприяти подальшому розвитку співпраці з Індонезією.

      До слова, Індонезія продовжує потерпати від землетрусів, що накривають країну останні місяці. 3 листопада біля її берегів сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2.

      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Гроші Індонезія Фінанси
      Джерело: 24 канал
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