Кабмін виділив 10 мільйонів гривень на допомогу Індонезії

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству закордонних справ 10 мільйонів гривень на надання гуманітарної допомоги Індонезії.

Про це йдеться на сайті "Українські новини".

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Таке розпорядження Кабінет Міністрів прийняв на засіданні в середу, 7 листопада.

Зокрема, Міністерству фінансів доручили виділити зазначену суму за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. А МЗС доручили узгодити з Індонезією реквізити банківського рахунку, на який буде переказано гроші.

Зазначається, що надання Україною допомоги Індонезії зможе підвищити міжнародний авторитет України і буде сприяти подальшому розвитку співпраці з Індонезією.

До слова, Індонезія продовжує потерпати від землетрусів, що накривають країну останні місяці. 3 листопада біля її берегів сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2.