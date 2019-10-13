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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Кабмин выделил 1 миллиард гривен на выплату зарплат шахтерам

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / kvpu

      На заседании правительства в субботу, 12 октября, Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которыми выделил финансирование в размере 1 миллиард гривен для выплаты заработной платы шахтерам.

      Внесенные Правительством изменения будут предложены к рассмотрению Верховной Раде с просьбой рассмотреть их и поддержать как можно скорее, сообщает Правительственный портал.

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      Профсоюз работников угольной промышленности Украины отмечает, что на 11 октября 2019 задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях составляет 1,2 миллиарда гривен.

      В профсоюзе отметили, что работники ряда предприятий инициировали протестные акции. Трудовые шахтерские коллективы требуют от правительства, Верховной Рады, Министерства финансов и профильного Министерства энергетики и защиты окружающей среды принятия неотложных мер по решению долговой проблемы.

      Что известно о протестах шахтеров?В Донецкой области перекрывали трассу Покровск-Константиновка. Таким образом горняки шахты Капитальная требовали повысить им зарплату и выплатить все долги. А также наладить стабильную работу предприятия.

      На заседании Правительства в среду, 9 октября, было объявлено о намерении внести в государственный бюджет проект изменений для того, чтобы рассчитаться с шахтерами.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Угольная промышленность Кабинет Министров Украины Новое правительство Деньги Новости Украины Новости политики
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