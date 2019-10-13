Кабмін виділив 1 мільярд гривень на виплату зарплат шахтарям

На засіданні Уряду в суботу, 12 жовтня, кабмін схвалив зміни до державного бюджету, якими виділив фінансування у розмірі 1 мільярд гривень для виплати заробітної плати шахтарям.

Внесені Урядом зміни будуть запропоновані до розгляду Верховної Ради з проханням їх розглянути і підтримати якомога швидше, повідомляє Урядовий портал.

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Профспілка працівників вугільної промисловості України зазначає, що станом на 11 жовтня 2019 року заборгованість по заробітній платі на державних вугледобувних підприємствах складає 1,2 мільярда гривень.

У профспілці наголосили, що працівники низки підприємств ініціювали протестні акції. Трудові шахтарські колективи вимагають від уряду, Верховної Ради, Міністерства фінансів і профільного Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища прийняття невідкладних заходів щодо вирішення боргової проблеми.

Що відомо про протести шахтарів? На Донеччині перекривали трасу Покровськ–Костянтинівка. У такий спосіб гірники шахти Капітальна вимагали підвищити їм зарплату і виплатити всі борги. А також налагодити стабільну роботу підприємства.

На засіданні Уряду у середу, 9 жовтня, було оголошено про намір внести до державного бюджету проєкт змін для того, аби вчасно розрахуватися з шахтарями.