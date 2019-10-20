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      Кабмин взялся за украинские Карпаты: о чем эта программа

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      Кабмин принял ряд важных решений: одно из них касается украинских Карпат
      Кабмин принял ряд важных решений: одно из них касается украинских Карпат / Соцсети

      На заседании 20 октября правительство приняло ряд важных решения. Прежде всего это – программа по развитию украинских Карпат. Также Правительство изменило порядок координации работы центральных органов власти и согласовало объединение региональных отделений Фонда государственного имущества.

      Государственная программа развития региона украинских Карпат на 2020 – 2022 год

      Эта программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат и повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

      Кроме того, она включает широкий круг вопросов:

      – построение дорог,

      – создание новых рабочих мест,

      – развитие туризма в Карпатах – говорится о Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой области.

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      Изменение порядка координации работы центральных органов государственной власти и правительства

      Согласно решению Кабмина, отныне деятельность Государственной службы по труду будет координировать министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сегодня это ведомство возглавляет Тимофей Милованов.

      А Государственную службу статистики будут координировать, в частности, министр Кабинета Министров и Секретариат правительства.

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      Объединение региональных отделений Фонда государственного имущества

      Цель такого шага:

      – оптимизировать структуру,

      – сократить расходы на содержание региональных отделений Фонда;

      – повысить эффективность приватизации с помощью улучшения координации отделений.

      Кроме того, на этом же заседании правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий некоторым категориям украинцев. Это решение касается детских домов семейного типа, военнослужащих, граждан старше 60 лет.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Фонд госимущества Украины Карпаты
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