Кабмин взялся за украинские Карпаты: о чем эта программа
На заседании 20 октября правительство приняло ряд важных решения. Прежде всего это – программа по развитию украинских Карпат. Также Правительство изменило порядок координации работы центральных органов власти и согласовало объединение региональных отделений Фонда государственного имущества.
Государственная программа развития региона украинских Карпат на 2020 – 2022 год
Эта программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат и повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
Кроме того, она включает широкий круг вопросов:
– построение дорог,
– создание новых рабочих мест,
– развитие туризма в Карпатах – говорится о Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой области.
Важно! Кабмин назначил ряд председателей ОГА: что о них известно
Изменение порядка координации работы центральных органов государственной власти и правительства
Согласно решению Кабмина, отныне деятельность Государственной службы по труду будет координировать министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сегодня это ведомство возглавляет Тимофей Милованов.
А Государственную службу статистики будут координировать, в частности, министр Кабинета Министров и Секретариат правительства.
К теме! Дмитрий Дубилет возглавит Госслужбу статистики
Объединение региональных отделений Фонда государственного имущества
Цель такого шага:
– оптимизировать структуру,
– сократить расходы на содержание региональных отделений Фонда;
– повысить эффективность приватизации с помощью улучшения координации отделений.
Кроме того, на этом же заседании правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий некоторым категориям украинцев. Это решение касается детских домов семейного типа, военнослужащих, граждан старше 60 лет.